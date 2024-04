Accoltellato nel locale, torna a casa ferito: ora è in ospedale

Accoltellato in un locale di Cinisello Balsamo: il 34enne, di Canegrate, è ora in ospedale a Legnano.

Accoltellato nel locale

Stava trascorrendo la sua serata in un locale di Cinisello Balsamo quando è stato accoltellato. Nonostante le ferite ha cercato di tornare a casa, in auto. Ma perdeva troppo sangue così si è recato all'ospedale di Legnano. E' quanto successo ad un 31enne di Canegrate. La sera di domenica il canegratese, di origini sudamericane, si trovava nella periferia milanese per trascorrere una serata di svago. Ma proprio qui è scoppiata una lite con un altro uomo. Che ha sferrato un coltello, colpendo a un braccio e ad una gamba.

Il ritorno a casa e l'ospedale

Il 31enne, dopo che si era allontanato, è salito sulla sua auto e stava per tornare a casa, a Canegrate. Pensava che quelle ferite poteva curarsele da solo ma non era così. Da qui la decisione di presentarsi al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Per lui una prognosi di 15 giorni. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.