Evoluzione lampo per la situazione dell’Istituto Comprensivo “Bachelet” di Abbiategrasso, chiuso nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, per via delle infiltrazioni d’acqua e dei controsoffitti crollati dentro la scuola. Grazie a un tempestivo intervento di ripristino, gli studenti potranno tornare regolarmente in classe già da domani mattina.

Ripristino lampo al Bachelet, la scuola riapre giovedì

Nella mattinata odierna, la Dirigenza scolastica si era vista costretta a disporre la chiusura temporanea del plesso a causa dell’inagibilità dell’edificio. Il provvedimento si era reso necessario a seguito del cedimento di una porzione del controsoffitto nell’area dell’ingresso e del corridoio principale, causato dalle intense precipitazioni delle ultime ore che hanno provocato infiltrazioni d’acqua.

L’emergenza è rientrata rapidamente grazie al coordinamento tra gli enti: i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per la messa in sicurezza, seguiti dai tecnici di Città Metropolitana che hanno provveduto alla pulizia e al ripristino dei locali, garantendo il ritorno alla normalità in poco tempo.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

L’Assessora all’Istruzione, Marina Baietta:

“Il nostro ufficio tecnico si è attivato immediatamente, supportando la dirigenza scolastica nel mettersi in contatto con la Città Metropolitana di Milano, proprietaria dello stabile. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei tecnici metropolitani, che hanno ripulito e messo in sicurezza l’area, siamo felici di poter annunciare che l’obiettivo prioritario è stato raggiunto: la scuola riapre subito e gli ultimi giorni di lezione sono fatti salvi”.

Sul grave episodio è intervenuto direttamente anche il Sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai: