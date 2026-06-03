Infiltrazioni d’acqua e controsoffitti crollati: chiuso il Bachelet

Giornata di disagi all’istituto superiore Bachelet di Abbiategrasso, costretto a chiudere i battenti dopo i danni provocati dalle intense precipitazioni che si sono rovesciate sul territorio negli ultimi giorni.

Crolla parte del controsoffitto: chiuso il Bachelet

Le forti piogge che si sono abbattute in zona hanno causato infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio scolastico di via Stignani. Questa mattina, mercoledì 3 giugno, sono infatti crollati alcuni pannelli dei controsoffitti in diverse aule e uffici della scuola, frequentata complessivamente da circa 1.300 persone tra studenti, docenti e personale Ata. I ragazzi sono stati rimandati a casa.

Le infiltrazioni hanno interessato anche l’impianto elettrico

Le infiltrazioni hanno interessato inoltre una parte dell’impianto elettrico, rendendo inagibile una porzione significativa dell’istituto. Per questo motivo la dirigenza scolastica, dopo un sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco di Abbiategrasso, ha deciso di sospendere le attività didattiche e amministrative in attesa che le aree interessate vengano messe in sicurezza.

In corso verifiche tecniche per programmare gli interventi

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte nel cedimento dei controsoffitti. Nelle prossime ore saranno effettuate ulteriori verifiche tecniche per valutare l’entità dei danni e programmare gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno della scuola.