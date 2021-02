Riaperto l’ambulatorio post Covid per gli ex pazienti del territorio. Lo annuncia con orgoglio il primario di Medicina del Fornaroli, Nicola Mumoli che, tra i primi in Italia, lo aveva inaugurata dopo il primo lockdown.

Costretto a sospendere le attività di follow up con la seconda ondata, da lunedì 1 febbraio 2021, il primario ha deciso di riavviare il progetto (da cui scaturì anche una ricerca premiata a livello nazionale). L’ambulatorio sarà attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30. È rivolto ai pazienti Covid gravi che sono stati ricoverati sul territorio Magentino-Abbiatense e che, dopo aver sconfitto il virus, necessitano di controlli accurati per evitare conseguenze polmonari o patologie croniche.

Ruolo chiave dei medici di base

Un ruolo chiave sarà in capo ai medici di base che, nel confronto coi pazienti, possono individuare i casi da sottoporre al follow up, scrivere un’impegnativa e indirizzare chi ne ha bisogno al Fornaroli. Il Cup prenoterà poi la visita, che comprende uno step successivo, se necessario, con un check up completo gratuito, grazie alla nuova esenzione Covid. Si tratta di un servizio importante, che il primario di Medicina mette a disposizione di centinaia di guariti, curati nei reparti del Fornaroli e del Cantù.