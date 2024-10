Rapina in villa con marito e moglie 80enni aggrediti e sequestrati, le indagini proseguono serrate

Rapina in villa a Legnano, proseguono serrate le indagini da parte della Polizia di Stato.

Rapina in villa, indagini serrate

Proseguono serrate le indagini della Polizia di Stato di Legnano sulla rapina in villa accaduta mercoledì scorso a pochi passi dal centro cittadino. Come noto, due rapinatori - con sul volto una mascherina - si erano fatti trovare in pieno pomeriggio nella zona dei box dei padroni di casa, marito e moglie entrambi 80enni. Una volta rincasati, il marito è stato spintonato e la moglie derubata della collana che aveva al collo. L'uomo ha poi consegnato le chiavi della cassaforte ai malviventi, che l'hanno svuotata per poi scappare.

Caccia ai responsabili

La Polizia di Stato sta proseguendo nelle indagini. Sul posto era intervenuta anche la Scientifica, gli esiti dei rilievi saranno a disposizione a breve. L'anziano - che era stato portato in ospedale per accertamenti - sta meglio ed è stato dimesso: a breve lui e la moglie sporgeranno denuncia in commissariato. Gli agenti stanno poi passando al setaccio le immagini dell'impianto di videosorveglianza interno alla villa così come quelli esterni così da verificare se vi siano elementi utili per capire come e dove i due rapinatori siano fuggiti.