Rapina in villa: i padroni di casa, 80enni, aggrediti e sequestrati

Rapina in villa a Legnano: la coppia, 80 anni, in balia dei malviventi.

Rapina in villa, attimi di paura

Tutto è successo in pochi istanti. I rapinatori, senza scrupoli, che hanno agito senza esitare di colpire due anziani. Poi la fuga col bottino e le vittime sotto shock. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, in una villa a due passi dal centro cittadino di Legnano. E' qui che vive una coppia di anziani, entrambi 80enni. I padroni di casa stavano rincasando a bordo della loro auto e mai si sarebbero immaginati cosa stava per succedere.

La violenza

I rapinatori, che erano due, nel frattempo, erano riusciti a entrare nel cortile della villa e si erano appostati, attendendo l'arrivo di marito e moglie sulla rampa del garage. I due, arrivati, hanno aperto il cancello di casa e si sono diretti quindi verso il box. E qui sono stati aggrediti. Il primo ad essere stato colpito è stato il marito, che si trovava al volante, che è stato spintonato dal balordi. Poi è stata la volta della donna, alla quale i banditi hanno strappato via la collana che aveva al collo. Attimi di puro terrore durante i quali il marito ha lasciato le chiavi della cassaforte agli aggressori.

La cassaforte e il bottino

I malviventi sono così entrati in casa, uno di loro - con le chiavi appena prese dalla vittima - ha puntato dritto verso la cassaforte: e l'ha svuotata. L'altro rapinatore si è occupato invece della coppia, che è stata chiusa in uno sgabuzzino.

La fuga

I due rapinatori, preso quanto c'era nella cassaforte, sono scappati. Il bottino è ancora da quantificre. Sull'accaduto sta indagando il commissariato di Polizia di Stato al quale i due anziani si sono rivolti chiedendo aiuto - telefonicamente - una volta rimasti soli.

Le indagini

La volante della Polizia è arrivata sul posto poco dopo. Erano le 15. Presente anche la Scientifica che si è occupata di raccogliere elementi che potrebbero tornare utili per rintracciare i due fuggitivi. Il marito ha riportato qualche contusione ed è stato portato in ospedale, per lui nulla di grave comunque. La donna è rimasta illesa ma per entrambi lo shock è stato forte. Di loro si sono occupati i soccorritori del 118, allertati dagli agenti.