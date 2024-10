Tenta di rubare dei vestiti in negozio e sferra un pugno a un dipendente: arrestato. E' accaduto nel centro di Legnano.

Tenta di rubare vestiti in negozio

Ha tentato di rubare dei vestiti da un negozio del centro cittadino di Legnano. Erano le 18 di ieri, sabato 26 ottobre 2024, quando un 19enne, tunisino, era entrato in un negozio di Corso Italia dove ha cercato di asportare alcuni capi di abbigliamento dal valore di circa 50 euro che si trovavano negli appositi espositori. Ha rimosso l'antitaccheggio e si era nascosto in un camerino. A notarlo è stato un poliziotto libero dal servizio, che è intervenuto per bloccare il 19enne.

Il pugno all'addetto

Cercando di scappare, il giovane ha prima spinto un addetto alla vendita dopo essersi accorto di essere stato notato, poi ha sferrato un pugno a un altro dipendente del negozio che si era nel frattempo messo a difesa del collega, trattenendo il ladro.

L'arrivo della Polizia

Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato che ha bloccato il 19enne e verificato che il complice era riuscito a dileguarsi, dopo aver riconsegnato un paio di scarpe che stava poco prima cercando di portarsi via. Il 19enne dovrà rispondere di tentato furto e rapina impropria. I poliziotti hanno raccolto la denuncia dei proprietari e le testimonianze, restituendo il bottino al negozio.