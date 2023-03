Ragazzi si fanno selfie sui binari, follia in stazione

Selfie sui binari del treno, follia alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera.

Si scattano selfie sui binari

Una scena al limite dell'incredibile, a riprova di quanti rischi e pericoli corrono i ragazzi ormai senza limiti nell'uso dei cellulari. E purtroppo in zona non è la prima volta che succede. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 marzo 2023, sono stati in tanti a osservare quei ragazzi che, scesi sui binari della stazione ferroviaria di Rho-Fiera, hanno iniziato a scattarsi dei selfie. Erano circa le 18.30 quando diverse persone erano in attesa dell'arrivo del treno per Varese delle 18.47, sul binario 1. E' in quegli istanti che alcuni ragazzi, di età di circa 13-14 anni, sono scesi dalla banchina per farsi dei selfie sui binari.

Le grida della gente

Vista la scena, alcuni dei presenti hanno gridato verso i giovanissimi per dire loro di tornare subito sulla banchina e smetterla con queste sfide assurde. Una volta arrivato il treno, i ragazzi sono saliti a bordo. Ragazzi che attraversavano i binari sono stati osservati, negli stessi istanti, alla stazione di Arona.