Ragazza aggredita in via Palestro: arrestato un giovane

Ragazza aggredita in via Palestro a Legnano. Una 22enne è rimasta ferita, per l’accaduto la Polizia di Stato ha arrestato un giovane. Il commissariato indaga per ricostruire i fatti.

Ragazza aggredita in via Palestro

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno 2020 a Legnano si era verificata un’altra aggressione: a rimanere ferita era stata una ragazza di 22 anni. Erano da poco passate le 3.30 quando la Polizia di Stato e l’ambulanza della Croce Rossa, in codice giallo, erano arrivati in via Palestro: qui avevano trovato la ragazza ferita. Dopo le prime cure non era stato necessario trasportarla in ospedale.

Ma intanto le indagini del commissariato, guidato dal vice questore aggiunto Umberto D’Auria, erano già partite. In poco tempo gli agenti hanno ricostruito che l’aggressione era avvenuta sotto i portici di piazza don Sturzo, angolo via Giolitti. Tutti i protagonisti della vicenda sono stati identificati. Ed è scattato l’arresto nei confronti di un giovane, non residente a Legnano.

E le indagini continuano: i poliziotti proseguono nel raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, originati da screzi personali.

Da ricordare che nei giorni scorsi la Polizia ha denunciato 17 ragazzi, responsabili della maxi rissa scoppiata nella sera del 23 maggio 2020 in centro città.

