Ragazza aggredita e incidenti SIRENE DI NOTTE

Ragazza aggredita a Legnano, incidenti a Corbetta e Cuggiono. E poi malori. Soccorritori in azione.

Ragazza aggredita e incidenti

Momenti di paura quelli che si sono vissuti a Legnano in via Palestro nella notte. Erano circa le 3.30 quando una ragazza, 22 anni, è stata aggredita. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa, insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per la giovane non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Incidente in serata. E’ accaduto a Corbetta. Erano le 23.40 quando il conducente di un’auto, un 35enne, ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. A soccorrerlo, in codice giallo, la Croce Bianca di Magenta, sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Per lui trasporto in codice verde all’ospedale di Magenta.

Altro incidente sempre a Corbetta: erano la 1.40 quando un 33enne è caduto dalla sua bici in via Mazzini. Una caduta rovinosa. E’ stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta, arrivata sul posto insieme all’automedica e ai Carabinieri della Compagnia di Magenta. Per lui notte all’ospedale di Magenta, dove è stato portato in codice giallo.

Paura in auto anche per un uomo che stava viaggiando in via San Rocco a Cuggiono: erano le 7.20 di questa mattina quando il conducente, 63 anni, ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere contro un palo. E’ stato soccorso in codice giallo dalla Croce Azzurra di Buscate, poi portato in codice verde all’ospedale. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Colti da malore

Malore nella serata a Magenta. Erano circa le 20.45 quando la Croce Bianca di Magenta è arrivata in piazza Papa Giovanni XXIII. A non sentirsi bene era un 45 enne. Le sue condizioni sembravano molto gravi, ricevute le prime cure per lui non è stato necessario essere trasportato al pronto soccorso. Malore anche a Ozzero: erano le 22.50 quando a sentirsi male è stata una donna di 62 anni anni che si trovava in via Borsi. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’Azzurra di Abbiategrasso, la donna è stata portata in codice verde all’ospedale civile di Vigevano.

A Bollate, poco prima di mezzanotte, è stata invece la volta di una 46enne, che ha accusato un malore in via 4 Novembre. E’ stata soccorsa in codice giallo dalla Sos Novate, poi condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Paderno Dugnano.

