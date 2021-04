Raccolta fondi per la Croce Rossa

Un aiuto alla Croce Rossa di Settimo

Appello ai cittadini

Appello del Comitato di Settimo della Croce Rossa Italiana per una nuova raccolta fondi, questa volta dedicata all’acquisto di una sedia portantina o cardiopatica all’avanguardia.

«Il periodo che stiamo vivendo ha segnato tutti noi e mai riusciremo a dimenticarlo. Il nostro lavoro è diventato sempre più stancante, fisicamente e mentalmente» scrivono nel proprio appello.

Raccolta fondi

«Ogni giorno cerchiamo di essere il più vicino possibile a chi ha bisogno. In tutti i modi. Per farlo non possiamo solo contare sulla nostra presenza. Abbiamo bisogno di strumenti e attrezzature all’avanguardia che possano aiutarci a gestire al meglio le criticità e le difficoltà che affrontiamo quotidianamente. Abbiamo bisogno di strumenti che possano tutelare anche il nostro operato. E’ per questo che abbiamo in mente di acquistare un nuovo presidio. Si tratta di una sedia portantina o cardiopatica all’avanguardia. E’ uno strumento che facilita la movimentazione dei pazienti durante i nostri interventi. E’ uno strumento indispensabile quando è necessario scendere o salire le scale. Una nuova sedia è costruita con materiali innovativi, quindi più leggera da trasportare. E’ studiata al meglio per garantire maggior confort e praticità. E’ uno strumento affidabile che rende la movimentazione e il trasporto più sicuro. E’ uno strumento innovativo: a differenza delle normali sedie portantine, il modello individuato utilizza dei particolari cingoli che rendono la discesa su scale meno faticosa e più sicura! E’ studiata in maniera tale da gravare il meno possibile sulla schiena dell’operatore. garantendo una corretta postura. E’ un presidio che utilizziamo tantissimo durante i vari interventi. Pensate a quanti edifici sono sprovvisti di ascensore o quanti di questi non permettono l’ingresso di una sedia portantina. Spesso siamo costretti a dover scendere le scale sollevando di peso la sedia portantina e il paziente che la occupa. L’unico difetto di questo strumento è il prezzo: 3000 euro. Credeteci, soldi ben spesi per la comunità e per la salute dei Volontari. Aiutateci ad Aiutare è il nostro motto. Il vostro contributo è fondamentale».