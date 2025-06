Investito mentre lavora, grave al Niguarda

Si trova ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata l’operaio 23enne travolto da un’automobile nella mattina di mercoledì 25 giugno in via Reiss Romoli a Settimo Milanese.

Investito mentre lavora

Il giovane, 23enne di nazionalità romena residente a Muggiò in provincia di Monza e Brianza, si trovava a Settimo Milanese per eseguire i lavori di ripristino dell’asfalto per conto della ditta aggiudicataria dell’appalto.

Intorno alle 7 e 30 del mattino di mercoledì stava camminando insieme ad altri due colleghi a bordo strada, sulla corsia che porta a Settimo Milanese: pare stesse verificando i tratti di asfalto in cui erano necessari gli interventi di ripristino.

Castelletto

Per cause ancora da chiarire, un’autovettura che da via Monzoro ha svoltato in via Reiss Romoli e condotta da un cittadino di 42 anni lo ha investito. L’impatto è stato tremendo. L’automobilista, subito fermatosi, e i colleghi scampati all’impatto hanno contattato il 112 numero unico dell’emergenza. A Castelletto sono accorse ambulanze, automediche e le pattuglie della Polizia Locale di Settimo Milanese con il supporto dei colleghi di Cornaredo: gli agenti sono stati chiamati a gestire il traffico e i primi rilievi del tremendo incidente.

Prognosi riservata

I soccorsi del personale medico inviato sul posto dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono durati oltre un’ora. Infine, alle 9 meno un quarto, l’ambulanza con a bordo il giovane è giunta al Pronto Soccorso del Niguarda, sempre in codice rosso. E’ stato invece visitato, senza necessità di trasporto in ospedale, anche il 42enne alla guida della vettura.

In via Reiss Romoli è giunto anche il personale tecnico dell’Ats Milano, chiamato ad effettuare tutte le verifiche su quanto avvenuto in quanto infortunio sul lavoro.