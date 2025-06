Carenza medici di base, le novità

Medici di base, la Regione annuncia novità per Settimo Milanese.

La petizione firmata da migliaia di cittadini e sostenuta dall’amministrazione, a fronte del pensionamento di medici di base, «ha portato a risultati concreti». Così l’amministrazione comunale, che la scorsa settimana aveva annunciato la messa a disposizione della protezione civile per i cittadini impossibilitati a raggiungere in autonomia l’ambulatorio temporaneo di Passirana, comunica gli annunci di Regione Lombardia.

«Oltre al servizio di trasporto gratuito verso l’AMT di Passirana, attivo dal 5 giugno grazie alla Protezione Civile ecco le novità: presto una sede distaccata dell’Ambulatorio di Medicina Temporaneo anche a Settimo, aperta almeno 2 giorni a settimana! Nuovo ambulatorio di Medicina Generale a Settimo da settembre, con medico già disponibile. Possibile proroga per i medici di base fino a 73 anni (con adesione volontaria). Continuiamo a monitorare con la consapevolezza della difficoltà che la sanità sta vivendo, ma anche delle opportunità che il lavoro fatto insieme può portare» ha scritto il sindaco Fabio Rubagotti.

Soddisfazione condivisa dalla promotrice della raccolta firme, Vanna De Marchi: « Grazie alla petizione che in tantissimi avete firmato e sostenuto, Regione Lombardia, per il tramite del Direttore Generale Welfare Dr. Mario Melazzini, ha ascoltato le nostre richieste e, insieme ad AST Milano, ASST Rhodense e il nostro Comune, sono già arrivati i primi risultati concreti. Questi passi sono frutto della mobilitazione di tutti noi e della collaborazione tra istituzioni. Insieme possiamo davvero cambiare le cose! Grazie di cuore per aver creduto in questa battaglia».

«Come noto, a partire già dal 2023, si è registrata una crescente e diffusa carenza di Medici di medicina generale su tutto il territorio nazionale, come ampiamente riportato anche da fonti ufficiali quali il Ministero della Salute e le Regioni - il testo inviato dal direttore generale Welfare di Regione Lombardia - Questa situazione è il risultato di numerosi pensionamenti e di un numero insufficiente di nuovi medici disponibili a subentrare, con conseguenti criticità che stanno interessando in questa fase anche il territorio di Settimo Milanese. Ciò premesso, si rappresentano le azioni già intraprese e quelle che verranno attuate per fronteggiare le attuali carenze da parte di ASST Rhodense. In particolare, per garantire la continuità assistenziale agli utenti momentaneamente privi di un MMG, è attivo un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) a Passirana di Rho, in via Settembrini 1, accessibile su appuntamento».

«Inoltre, è disponibile un servizio online per la richiesta di prescrizioni di farmaci ad uso continuativo o cronico, pensato per semplificare l’accesso alle cure durante questa fase transitoria. I tempi di attesa dell’AMT di Passirana vengono monitorati settimanalmente e allo stato risultano essere ragionevolmente contenuti. A fronte della nuova criticità emersa nel comune di Settimo Milanese, ASST si è attivata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per individuare spazi idonei all’apertura per almeno due giorni a settimana di una sede distaccata dell’AMT nel territorio comunale, destinata in particolare ai cittadini che incontrano difficoltà nel raggiungere la sede di Passirana. A tal fine, è stato richiesto il supporto a tutti i medici che operano presso le sedi della continuità assistenziale della ASST Rhodense; in tal senso sono già pervenute alcune disponibilità. Al contempo, sempre in sinergia con il Comune e nelle more dell’apertura della sede distaccata, è stato organizzato un servizio di trasporto dedicato verso l’AMT di Passirana per le persone che necessitano di assistenza, grazie anche al coinvolgimento della Protezione Civile attivo da venerdì 6 giugno. Infine, si informa che in data 26.05.2025 si è svolta la procedura ordinaria di assegnazione di incarichi ai MMG, dalla quale è emersa in prima battuta la disponibilità da parte di un medico ad aprire un ambulatorio a Settimo Milanese nel mese di settembre. Inoltre, ASST ha previsto anche la possibilità, dettata dalla legge 9 maggio 2022, n. 69, della proroga del rapporto convenzionale fino al compimento del 73° anno di età. A tal proposito, si fa presente che il Medico può comunicare la propria disponibilità a proseguire l’attività oltre il 70° anno, e l’Azienda valuta tale richiesta, fornendo un riscontro entro i tre mesi precedenti al compimento dell’età. Comprendendo il disagio e la preoccupazione della cittadinanza, si conferma che da parte di ASST sono in corso tutti gli sforzi possibili per individuare soluzioni atte ad affrontare il problema della carenza di medici».