Carenza medici, tocca a Settimo Milanese

Carenza medici e cittadini senza un riferimento, tocca a Settimo Milanese.

Medici di base

Il pensionamento a giugno di due dei medici di base attualmente in servizio a Settimo "sposta" il problema in città, situazione già verificatasi in numerosi altri comuni del territorio.

Petizione online e cartacea, firmata anche dal sindaco Fabio Rubagotti, in vista del pensionamento a giugno di due dei medici di base attualmente in servizio nell'ambito.

Petizione online e cartacea

Questo il testo della petizione firmata già da migliaia di persone a Settimo Milanese e sottoscritta anche dal sindaco Fabio Rubagotti.

Nel Comune di Settimo Milanese, oltre 6.000 persone – in gran parte anziani e soggetti fragili – rischiano di rimanere senza medico curante entro poche settimane a causa del pensionamento di quattro medici di base e della mancanza di nuovi sostituti. Ad oggi, non è possibile scegliere un nuovo medico di base perché non ce ne sono disponibili, e le soluzioni temporanee proposte (come l’ambulatorio di Passirana) non sono accessibili né adeguate a gestire l’emergenza sanitaria in corso. Chiediamo alla Regione Lombardia interventi urgenti e concreti: Nuovi bandi per il reclutamento di medici con incentivi realistici; Soluzioni immediate per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria; Risposte chiare sulla gestione e sui tempi di attivazione delle strutture come la Casa di Comunità in costruzione.

Firma anche il sindaco

Il sindaco di Settimo Fabio Rubagotti è intervenuto sulla vicenda.

In data 9 maggio 2025 i cittadini sprovvisti di Medico di Medicina Generale (MMG) nel nostro ambito, che comprende anche altri comuni limitrofi, erano 2036. Il nostro ambito era quello più in sofferenza e a giugno sono previsti ulteriori 2 pensionamenti: circa 3.100 pazienti rimarranno privi di Medico di Medicina Generale (il 98% di quei pazienti è residente a Settimo Milanese). Il bando indetto dalla struttura tecnica regionale per l’assegnazione degli ambulatori, che si chiude il 26 maggio, ha dichiarato 84 posti disponibili su tutta ASST Rhodense. Come noto, già da qualche anno, e in particolare da dopo il COVID, vi è grande carenza di Medici di Medicina Generale. La legge nazionale è chiara, così come lo è il contratto: i Medici di Medicina Generale non sono dipendenti pubblici, ma sottoscrivono convenzioni con gli enti regionali di riferimento dei territori dove operano (per noi ASST Rhodense). Sono liberi di scegliere (tra i posti indicati vacanti) l’ambito dove aprire l’ambulatorio senza obbligo di dare seguito alle priorità che l’ente pubblico di riferimento indica nel bando. Per cercare di sopperire alla mancanza di medici sono stati aperti gli AMT (ambulatori medici temporanei).

Ambulatorio temporaneo?