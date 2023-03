Quattordicenne investito davanti alle scuole

Un ragazzo di 14 anni è stato investito questa mattina, 15 marzo 2023, a Legnano davanti all'ingresso del liceo Galilei. E' stato trasportato in ospedale.

Quattordicenne investito davanti all'ingresso del liceo

Intervento in codice giallo questa mattina poco prima delle 8 davanti all'ingresso del liceo in viale Gorizia: vittima un 14enne che molto probabilmente si stava recando a scuola. Sul posto è arrivata un'ambulanza: gli addetti intervenuti sul posto hanno prima stabilizzato il giovane e lo hanno poi trasportato in codice giallo all'ospedale cittadino dove è già stato dimesso fortunatamente senza alcuna frattura.

Sul posto anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico lungo il viale.

Il luogo dove è avvenuto il sinistro: