Ieri sera, lunedì 13 marzo 2023, dramma a Vermezzo con Zelo. La vita di una famiglia è stata stravolta da una terribile tragedia. Erano le 19.30 circa, quando il loro bimbo di 5 anni mentre stava mangiando ha inghiottito un pezzo di pane che gli è andato di traverso soffocandolo.

Tragedia: bimbo di 5 anni soffocato da un pezzo di pane

Sul posto sono state inviate un’ ambulanza, l’ATA di Zelo e l’elisoccorso. Nonostante il massiccio schieramento di soccorritori, le manovre per tentare di rianimarlo, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano , dove in medici non hanno potuto fare altro che confermare il decesso.