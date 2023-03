Era residente a Pero il 33enne investito e ucciso in monopattino

Abitava a Pero Juan Carlos Quinga Guevara, il ragazzo ecuadoregno di 33 anni che è stato investito e ucciso in monopattino venerdì 10 marzo a Milano.

33enne investito in monopattino: il dolore della madre

Ha voluto esprimere anche su facebook il profondo dolore per la perdita del figlio, Sally Guevara, madre del giovane tragicamente morto la notte di venerdì in viale Famagosta mentre si stava recando al lavoro.

"Dio ti abbia nella sua gloria, che duro sapere che te ne vai" ha scritto la madre sui social con a fianco la foto del 33enne, investito da un'auto all'incrocio fra viale Famagosta e via Beldiletto, mentre stava per raggiungere il magazzino del supermercato dove lavorava. Il 30enne al volante è risultato positivo all'alcol e alla droga, ma al momento dell'impatto aveva abbandonato l'auto e prendersi la colpa era stata la donna che era seduta al suo fianco.

Al pregiudicato alla guida, era stata revocata la patente in seguito ad un'altra omissione di soccorso nel 2019, oltre a una sanzione per guida in stato di ebrezza nel 2020 e di un'altra violazione del 2022.