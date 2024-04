Quasi investe gli agenti: in auto aveva una bottiglia di liquore

Quasi investe gli agenti del Comando unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano Milanese: paura a Sant'Ilario, frazione di Nerviano.

Agenti quasi investiti

Momenti di paura quelli che hanno vissuto alcuni agenti del Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese: nella giornata di Pasquetta hanno infatti rischiato di essere investiti da un uomo in auto, a bordo della quale teneva una bottiglia aperta di liquore. Tutto è successo nel pomeriggio quando la pattuglia era impegnata nel rilevare un incidente accaduto tra le vie Garibaldi e Trento a Sant'Ilario, frazione di Nerviano. L'incidente aveva visto lo scontro tra un veicolo e un monopattino: il conducente di quest'ultimo, quando la pattuglia è giunta sul posto, si era appena allontanato dopo aver comunque lasciato i propri dati all'altra persona coinvolta. Ed è stato quando gli agenti stavano effettuando i rilievi, che un'auto è piombata sulla zona, quasi investendo i due agenti.

L'alcol trovato a bordo

La vettura aveva imboccato a grande velocità la via Garibaldi, per poco non investendo i due agenti. Risaliti sulla pattuglia, hanno inseguito e bloccato l'auto. Il conducente, un 33enne di Sant'Ilario, è stato trovato con una bottiglia di liquore, per la precisione un Montenegro, tra le gambe. Bottiglia semivuota. L'uomo è stato sottoposto all'alcoltest: per lui un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito dalla normativa. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sanzione per guida pericolosa.