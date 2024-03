Controllo del vicinato a Bareggio: firmato il protocollo in Prefettura

Stamattina, 27 marzo, in Prefettura, il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha firmato il protocollo d'intesa per il progetto di "sorveglianza del vicinato", ultimo atto burocratico necessario per potere avviare l'iniziativa.

Controllo del vicinato a Bareggio: firmato il protocollo

“Ora proseguiremo con la fase organizzativa e operativa – ha spiegato il sindaco Colombo - Abbiamo già un buon numero di volontari e l'obiettivo è iniziare il prima possibile. Si tratta di un progetto nel quale crediamo molto perché siamo convinti che possa dare un importante contributo alla sicurezza dei cittadini. In questi anni abbiamo investito sulle telecamere ma, ovviamente, non possono sorvegliare il paese nella sua totalità. Stesso discorso per quanto riguarda le Forze dell'Ordine, che non possono coprire costantemente tutto il territorio comunale”.

Il fine ultimo del progetto è quello di prevenire reati predatori (furti, rapine, truffe…) mediante tempestiva segnalazione dei volontari alle Forze dell’Ordine. Esulano dal progetto, e sono quindi espressamente vietati, pattugliamenti del territorio, ronde, indagini e schedatura delle persone.