Calci e pugni all'ex moglie davanti al figlio di 5 anni: arrestato a Nerviano.

Era ubriaco, è entrato nell'appartamento dell'ex moglie aggredendola con calci e pugni, tutto sotto gli occhi del loro figlio di 5 anni. E' quanto successo nella notte di oggi, martedì 26 marzo 2024, a Nerviano. L'uomo, che è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione, è un 39enne, operaio, di origine romena e domiciliato a Lainate. L'uomo era già nei guai in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e nei suoi confronti era stato emesso il procedimento di allontanamento dalla casa familiare. Ma l'uomo ci ha fatto ritorno, dopo aver bevuto.

La notte di paura

Giunto nell'appartamento, l'uomo si è scagliato contro la donna, anche lei romena. Che è stata aggredita brutalmente. L'uomo non si è fermato nemmeno sapendo che nella stanza vi fosse il figlioletto. La donna è riuscita a chiamare il 112, la pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano è arrivata in pochi istanti: l'ex moglie si trovava in un androne del condominio, cercando di scappare dalla furia dell'ex marito. Quest'ultimo si trovava invece nell'appartamento. Bloccato dai militari, è stato arrestato.