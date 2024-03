Aveva investito un 14enne ed era scappata, denuncia una ragazza di 20 anni

La Polizia locale ha trovato e denunciato la ragazza che aveva investito un 14enne di Senago mentre usciva da scuola in via Mentana il 19 febbraio e se n’era andata senza soccorrerlo.

Era scappata dopo aver investito un 14enne, denunciata

Aveva investito un 14enne ed era scappata. Dopo un mese e mezzo è stata rintracciata e denunciata la ragazza alla guida dell'auto. Il giovanissimo studente, residente a Senago, era stato colpito dall’automobile mentre con alcuni amici si accingeva ad attraversare la strada dopo essere uscito dall’Essence Accademy che frequenta e se l’era cavata con una tripla frattura alla gamba. Una situazione complessa, che ha reso necessaria anche un’operazione chirurgica e che ha creato non pochi problemi al giovanissimo (è uno sportivo ed è dovuto rimanere per forza di cose a riposo a lungo, con la speranza di potersi riprendere completamente).

La svolta venerdì, si tratta di una ragazza di 20 anni

La giovane al volante dell’Audi, però, subito dopo l’incidente si era dileguata senza prestare soccorso. Poi, venerdì la svolta. Dopo un’articolata attività investigativa, che ha coinvolto anche il Nucleo Investigazioni scientifiche della Polizia Locale di Milano è stato rintracciato il veicolo e quindi la persona alla guida. Si tratta di una ragazza di 20 anni residente in provincia di Monza e Brianza, che è stata invitata presso gli uffici del comando di via Marsala ed è stata indagata a piede libero per i reati di lesioni colpose e omessa fermata e omissione di soccorso a seguito d’incidente stradale.

Il grazie della famiglia dopo l'appello

La famiglia del giovane aveva lanciato un appello fin da subito tramite il Giornale di Monza a chiunque avesse visto qualcosa per rintracciare il pirata, ma aveva precisato di avere grande fiducia nell’operato della Polizia locale.

Fiducia più che ripagata. E infatti così la mamma del giovane investito ha accolto la notizia della svolta nelle indagini: «Vogliamo ringraziare da parte mia, di mio marito e di nostro figlio tutte le persone che si sono interessate, le Forze dell’ordine e in particolare il comando di polizia locale di Monza per tutto l’impegno nello svolgere le indagini, il sindaco di Senago Magda Beretta per essersi interessata in prima persona, la scuola Essence Academy per esserci venuti incontro per ogni difficoltà e tutte le persone che si sono impegnate nel condividere ovunque questa notizia e questo appello. Siamo molto sollevati, ora la giustizia farà il suo corso. Grazie a tutti».

Questo non è l’unico caso in cui l’operato della Polizia locale ha permesso di rintracciare un pirata della strada.