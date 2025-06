Prostituta denunciata per resistenza e lesioni

Pomeriggio incandescente quello di mercoledì 25 giugno in via San Gottardo a Cornaredo.

Prostituta denunciata

Intorno alle 15 una pattuglia della Polizia locale si è recata nella trafficata via per svolgere un servizio di contrasto alla prostituzione.

Gli agenti sono intervenuti nei confronti di una donna e di un suo cliente, un uomo classe 1947, che ha accostato la proprio auto a bordo strada per contrattare una prestazione sessuale.

A quel punto la pattuglia della Polizia locale ha raggiunto la coppia e chiesto per l’identificazione i documenti ad entrambi.

Spray peperoncino

La donna si è però opposta e non ha fornito le generalità. Davanti all’insistenza degli agenti, in divisa, ha reagito in malo modo. Prima a parole, poi sputando addosso agli agenti, e infine tirando fuori dalla propria borsetta uno spray al peperoncino che ha puntato contro gli agenti.

Sul posto è giunta in supporto anche una pattuglia dei carabinieri di Cornaredo e il comandante della Locale Domenico Giardino.

La donna, arrivata a minacciare di morte gli operatori, è stata infine immobilizzata «con la forza» dagli agenti, che sono arrivati ad usare il loro di spray al peperoncino.

Pregiudicata

Le successive verifiche hanno appurato una serie di reati per cui la donna era pregiudicata: reati contro la persona e patrimonio.

La 34enne, di nazionalità rumena, è stata infine denunciata a piede libero: contro di lei le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesione, ma anche possesso di arma: lo spray è risultato non «omologato» ed è stato posto sotto sequestro.