AVEVA RESPIRATO DEL FUMO

Principio di incendio in cucina, uomo soccorso

E' quanto successo in via Bellotti; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, quelli di Legnano, l'automedica, l'ambulanza della Croce Azzurra Buscate e la Polizia locale

Cuggiono
Pubblicato:

Principio di incendio in cucina, soccorsa un uomo: è successo a Cuggiono.

Principio di incendio in cucina

Momenti di grande spavento quelli che si sono vissuti a Cuggiono. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 agosto 2025, un principio di incendio è infatti scoppiato nella cucina di un appartamento in una palazzina di via Bellotti. Subito è stato lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due mezzi, altrettanti per quelli di Legnano, insieme a loro anche l'automedica dell'ospedale e l'ambulanza della Croce azzurra Buscate insieme alla Polizia Locale. Ad essere soccorso è stato un uomo, di 50 anni: aveva inalato fumo ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

