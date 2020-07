Preso in un bar di Novate Milanese il rapinatore che ha sparato a Cormano. E’ un ultrasessantenne italiano, incensurato. Non ha opposto resistenza ai Carabinieri.

Preso in un bar di Novate il rapinatore che ha sparato a Cormano

E’ stato fermato poco fa all’interno di un bar di Novate Milanese il bandito che ha rapinato un supermercato a Cormano e nella fuga ha esploso a terra due colpi di pistola che hanno ferito una guardia giurata e una bambina.

L’uomo, italiano, classe 1956, incensurato non ha opposto resistenza ai Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni che gli hanno fatto scattare le manette ai polsi. I militari hanno recuperato anche la refurtiva, 1.550 euro circa e gli indumenti che l’uomo indossava al momento della rapina.

Il malvivente è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina, duplice tentato omicidio, rapina.

La rapina, ricordiamo, era stata messa a segno oggi pomeriggio, venerdì 24 luglio, intorno alle 17, nel market Eurospin di via Zara a Cormano. La guardia giurata addetta alla sicurezza del supermercato aveva cercato di fermare il malvivente che per fuggire aveva esploso due colpi a terra ferendo la stessa guardia e una bambina di 4 anni a una gamba. Entrambi sono rimasti feriti in modo lieve e non corrono pericolo di vita. Sono stati ricoverati in codice giallo l’uno all’ospedale Buzzi e l’altra all’ospedale Niguarda di Milano.

