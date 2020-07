Rapinatori sparano alla guardia giurata del market

Drammatica rapina pochi minuti fa a Cormano: i malviventi, infatti, hanno avuto un conflitto a fuoco con una guardia giurata, colpendolo a una gamba

La sparatoria al market

Teatro della rapina è stato l’Eurospin di via Zara, a Cormano, dove è entrata in azione una banda di malviventi. Una rapina finita nel sangue dal momento che la guardia giurata addetta alla sicurezza del supermercato ha cercato di fermare i malviventi che, per tutta risposta, non hanno esitato a sparare, colpendolo, secondo quanto è stato appurato finora, a una gamba. Poi sono fuggiti. L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo della rapina sono giunte due ambulanze e un’automedica in codice rosso per prestare soccorso alla guardia giurata. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni che stanno avviando una serrata ricerca dei rapinatori.

Il ferito e le indagini

A essere rimasto ferito è un uomo di 46 anni: la guardia giurata non è in pericolo di vita tanto che l’intervento è stato declassato da rosso a giallo. Intanto i Carabinieri sono sulle tracce di un Fiat Doblò azzurro vecchio modello sul quale è segnalato il rapinatore in fuga

TORNA ALLA HOME PAGE