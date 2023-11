Il presidio di protesta: "Via gli animali dal circo"

"Via gli animali dal circo": presidio di protesta lungo il Sempione a Nerviano.

Circo nel mirino degli ambientalisti

"Via gli animali dal circo". E' la richiesta fatta, con cartelli e megafono, dagli animalisti che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 novembre 2023, hanno protestato fuori dal Circo Kino che si trova a Nerviano, lungo il Sempione (nei giorni scorsi il presidio era stato annunciato con tanto di spiegazione della protesta e in risposta era stata resa nota la posizione del sindaco Daniela Colombo). A sorvegliare i manifestati c'erano i Carabinieri. "No al circo con animali - hanno affermato dal gruppo Fronte animalisti - Invitiamo il sindaco e i cittadini a favorire invece l'arrivo di un circo che non utilizzi animali, quindi con giocolieri, clown e trapezzisti. Che è il vero circo contemporaneo. Incontreremo il sindaco per ostacolare questo tipo di manifestazioni"; poi l'Associazione italiana vegani internazionali: "Siamo nel 2023 ed è anacronistico sfruttare animali, anche esotici e portarli e sfruttarli in questi luoghi. Ci sono tanti altri luoghi che non sfruttano gli animali, dove si apprezza la bravura di clown e trapezzisti. Assurdo che una tigre, un leone e dei cammelli siano qui a Nerviano, dove fa freddo: non è il loro clima nè il loro habitat. Se la gente e i bambini vogliono vedere gli animali possono vederli in programmi tv o sul web".

La replica del circo

Interpellati sulla questione, dal Circo Kino affermano: "Spiace aver assistito ad una protesta fatta di insulti verso di noi e verso chi veniva al nostro spettacolo. Con le offese, non lo si fa quindi per il bene degli animali. Se ci tenessero agli animali, lo avrebbero fatto in modo pacifico. La situazione del circo non è come dicono loro: non c'è nessuna legge che vieta di esibirci con gli animali. Animali che non sono sfruttati, nè schiavizzati e nè derisi: il circo non è più come 70 anni, è cambiato, gli animali eseguono una semplice sfilata per essere visti dai bambini. E questo è quello che avviene nei circhi di oggi. Questi animali sono nati qui, sono abituati a questo ambiente e ad essere accuditi: non sono abituati a vivere da soli. Su di essi ci sono poi controlli e se Ats e Forestale danno il loro benestare è tutto in regola".