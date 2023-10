Circo con animali, il "Fronte animalista" chiede lo stop con una manifestazione

Il "Fronte animalista" chiede all'Amministrazione di Nerviano di non permettere che il circo arrivato in città si esibisca con gli animali. Il sindaco ha sottolineato come tutto sia in regola con i permessi e che quindi non è possibile vietare l'esibizione.

Circo con animali: il "Fronte animalista" chiede lo stop

"A seguito dell’attendamento a Nerviano del “Circo Kino della famiglia Caveagna” dal 20 ottobre al 5 novembre si rende noto che il gruppo “Fronte Animalista”, l'associazione Cadapa e alcuni attivisti indipendenti , saranno presenti mercoledì 1 novembre a partire dalle ore 15 davanti al tendone del Circo in Via Sempione per chiedere a gran voce che il Comune decida di non ospitare più uno spettacolo crudele che schiavizza esseri innocenti, altamente diseducativo e obsoleto quale essere un circo con animali ma scelga, come già fatto da altri comuni, di accogliere sul proprio suolo pubblico un circo senza animali".

Una legge a tutela degli animali

"Ricordiamo alla Prima Cittadina della città di Nerviano che il 13 luglio 2022 è stata approvata in via definitiva, dall’Aula della Camera dei deputati, la legge sullo spettacolo che contiene, al suo interno, una chiara indicazione affinché gli oltre 2000 animali utilizzati dalle circa 200 attività circensi del nostro Paese possano trovare una nuova vita. L’Italia si è così allineata finalmente agli oltre 50 paesi (di cui 23 appartenenti all’UE) che avevano già fatto questo passo. Nel testo della Legge si sottolinea che “gli animali selvatici nei circhi sono costretti ad assumere comportamenti mai visti in natura e, sebbene alcuni di essi siano allevati in cattività da decine di generazioni, continuano comunque a seguire il comportamento tipico dei loro omologhi selvatici”. Alla luce di questa premessa, si evidenzia che “il benessere degli animali selvatici è sempre gravemente compromesso”.

La risposta del sindaco Daniela Colombo

"Il circo è allestito su area privata con regolare autorizzazione da parte della proprietà. Inoltre c'è un verbale di ATS (ente qualificato) che certifica la buona salute degli animali - ha affermato il sindaco Colombo - Dal punto di vista amministrativo e veterinario gli adempimenti sono quindi regolari così come lo sono le autorizzazioni necessarie e il Comune, stante quanto predetto, non può vietare nulla rispetto ad un’intesa tra privati e una relazione positiva di ATS".

"Preferirei un circo senza animali"