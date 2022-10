Preleva soldi al bancomat, poi viene preso per il collo e rapinato

Preleva al bancomat di Buscate, poi viene rapinato.

Preleva al bancomat, poi la paura

Si è recato al bancomat in piazza, ha prelevato del denaro. Poi è stato aggredito e rapinato. Momenti di paura quelli che si sono vissuti all'alba di questa mattina, martedì 4 ottobre 2022, in centro a Buscate. Intorno alle 5.40, un uomo, 33 anni, era arrivato in Piazza Baracca, dove si trova la filiale della banca san Paolo. Qui ha utilizzato il bancomat, dal quale ha prelevato 50 euro.

Pochi istanti dopo gli gli si è avvicinato un uomo, di origine nordafricana, che lo ha aggredito: lo afferrato con forza al collo e lo ha strattonato intimandoli di consegnare il denaro. Il malvivente ha preso i soldi della vittima ed è scappato.

I soccorsi

L'uomo è rimasto spaventato, pochi istanti dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 33enne non ha riportato ferite. Ora proseguono le indagini da parte dei militari per cercare di rintracciare il rapinatore in fuga.