Venerdì 6 giugno decolla sul territorio di Buscate la Raccolta Puntuale, che impegna i cittadini a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, (ossia quelli che hanno il maggior impatto ambientale) e ad abbandonare l’utilizzo del tradizionale sacco viola semitrasparente, a favore di quello grigio con il microchip: quest’ultimo serve per abbinare ogni sacco all’utenza (domestica o non domestica) che lo ha esposto.

Al via la tariffa puntuale per la raccolta differenziata

Per tutto il mese di maggio, allo Sportello Igiene Urbana di Vicolo R. Donghi, i cittadini hanno potuto ritirare le nuove dotazioni di sacchi. Tuttavia, per agevolare chi non le avesse eventualmente ancora ritirate, lo sportello sarà aperto anche per questa settimana, nei seguenti giorni e orari:

mercoledì 4 giugno: dalle ore 13.00 alle ore 18.00

giovedì 5 giugno: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

venerdì 6 e sabato 7 giugno: dalle ore 8.00 alle ore 14.30

Si ricorda ai cittadini che conviene esporre il sacco grigio solo quando è pieno: ogni volta che il sacco verrà raccolto dagli operatori e buttato sui mezzi adibiti alla raccolta, le antenne montante su tali mezzi registreranno n. 1 esposizione e ad ogni esposizione corrisponderà un addebito sulla bolletta (Tariffa Puntuale). Esporre il sacco solo quando è pieno significa, pertanto, fare il proprio interesse, ossia evitarsi addebiti ulteriori.

La prima raccolta con il sacco grigio, come detto, sarà venerdì 6: ciò significa che tutti coloro che hanno rifiuti indifferenziati da conferire, dovranno esporli la sera di giovedì 5 all’interno del nuovo sacco con il microchip.

Aziende e attività commerciali/artigianali- Sono previsti, su richiesta e in alternativa ai sacchi grigi, i cassonetti carrellati dotati di microchip. Chi dispone già di un cassonetto carrellato per i rifiuti indifferenziati può richiedere che allo stesso venga semplicemente applicato il microchip. Chi, invece, ancora non ce l’ha, può richiedere la dotazione di uno o più cassonetti (sono disponibili il modello da 240 litri e quello, più grande, da 1100 litri). Anche per il cassonetto carrellato vale la regola di esposizione dei sacchi grigi: conviene esporlo solo quando è pieno. E’ ancora possibile richiedere i cassonetti, attraverso il modulo pubblicato sul sito di ALA.

Sacchi azzurri

Per le famiglie con bambini da 0 ai 3 anni di età e per gli adulti fragili con patologia certificata, è prevista l’agevolazione dei sacchi azzurri all’interno dei quali vanno introdotti pannolini e pannoloni (per poter usufruire dell’agevolazione, questi ultimi devono essere necessariamente quelli rilasciati dall’Ats). Pur essendo dotati di microchip, i sacchi azzurri non saranno conteggiati, ai fini della Tassa Rifiuti.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Numero Verde all’800-196363.