Un altro incendio ha interessato oggi, 18 giugno 2025, una parte dell’impianto di termovalorizzazione di Neutalia (ex Accam) a Busto Arsizio: anche stavolta non pare sia coinvolto il forno in sè ma l'incendio sembra essersi generato nelle aree di stoccaggio materiali.

Un altro incendio al termovalorizzatore di Neutalia

Ciò rende l'evento meno grave da un punto di vista dei danni industriali (che infatti, stando alle prime notizie sono praticamente inesistenti) ma ha generato comunque una notevole e incontrollata quantità di gas più o meno completamente combusti che di sicuro non giova alla salute delle persone esposte.