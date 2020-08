Pregiudicata senza patente fermata su un’auto non assicurata e radiata. E’ accaduto a Corbetta, dove gli agenti della comandante Lia Vismara hanno intimato l’alt ad un’auto sospetta.

Fermata pregiudicata senza patente

Alla guida della vettura, risultata non assicurata e radiata, c’era una nomade con precedenti per furto, domiciliata in un Comune della zona, con passaporto olandese e senza patente, che, di fatto, non ha mai conseguito.

Individuata coi varchi

Gli agenti hanno denunciato la donna, confiscato la vettura e avviato i controlli del caso. L’auto sospetta è stata individuata e posta sotto la lente d’ingrandimento dai varchi che presidiano tutti gli ingressi cittadini, agevolando così il lavoro dei vigili.

