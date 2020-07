Varchi e controlli: Polizia e Carabinieri arrestano un ricercato. A Corbetta è scattata l’operazione sicurezza, con controllo straordinario, con l’ausilio dei tanto discussi varchi, di auto sprovviste di assicurazione.

Il caso varchi

Il fenomeno di vetture che circolano senza assicurazione o revisone è preoccupante e già due anni fa la Polizia di Corbetta fece una strage di multe con l’ausilio dei varchi. Il metodo, però, che non vedeva il fermo diretto con pattuglia suscitò un putiferio, il caso finì davanti al Prefetto che suggerì agli agenti di cambiare metodo.

Varchi e controlli: Polizia e Carabinieri arrestano un ricercato

Adesso, controlli mirati con pattuglia e fermo immediato del mezzo irregolare: 37 sanzioni, 23 sequestri di auto, un arresto in collaborazione coi Carabinieri: nella rete della Polizia locale è finita un’auto sospetta, alla guida un 36enne albanese ricercato per omicidio stradale. L’uomo era sprovvisto di assicurazione e permesso di soggiorno, da qui un approfondimento dei controlli e l’arresto in collaborazione con la Compagnia di Abbiategrasso. Soddisfazione per il sindaco Marco Ballarini, che ha, fin dal suo insediamento, spinto l’acceleratore sul tema della sicurezza.

