Polizia Locale e Carabinieri sequestrano droga e un’auto straniera

Controlli congiunti sul territorio, con il sequestro di una significativa quantità di droga e di un’auto con targa straniera, ritenuta presumibilmente collegata ad attività illecite.

Droga e un’auto straniera sequestrate

È il risultato di una recente operazione condotta dagli operatori della Polizia Locale di Cuggiono insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle attività di pattugliamento stradale e controllo dei punti sensibili. Le verifiche mirate hanno portato al rinvenimento della sostanza stupefacente e al successivo sequestro del veicolo straniero. L’Amministrazione comunale sottolinea come l’intervento sia il risultato del coordinamento tra le due forze dell’ordine e di una strategia di presidio volta a rafforzare il controllo del territorio.

Per il sindaco Sergio Berra, la collaborazione rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza della comunità:

«La presenza visibile, coordinata e tempestiva dello Stato e delle Autonomie locali lancia un segnale chiaro: non vi sono zone d’ombra o di impunità, e le istituzioni rispondono in modo compatto alle richieste di tutela della comunità».

Il sindaco: «Uniamo le forze»

Proprio partendo dall’esito dell’operazione, Berra guarda a una collaborazione ancora più strutturata tra i Comuni che fanno riferimento alla stessa Stazione dei Carabinieri.

«Proprio alla luce di questi indiscutibili successi operativi, emerge la necessità di strutturare e rendere ancora più organica questa proficua collaborazione», afferma il sindaco, auspicando che i primi cittadini interessati valutino la possibilità di lavorare alla creazione di un Comando unico di Polizia Locale.

Il primo cittadino ha poi aggiunto:

«Proprio alla luce di questi indiscutibili successi operativi, emerge la necessità di strutturare e rendere ancora più organica questa proficua collaborazione. L’auspicio forte e programmatico è che i sindaci dei Comuni che fanno riferimento alla medesima Stazione Carabinieri valutino la possibilità di unire le proprie forze, lavorando nella direzione di un Comando unico di Polizia Locale. Superare la frammentazione territoriale dei singoli Comandi municipali permetterebbe di ottimizzare le risorse umane e strumentali, garantendo una più estesa copertura oraria, una maggiore specializzazione dei servizi e, di conseguenza, un supporto ancora più solido all’Arma dei Carabinieri nelle quotidiane attività di prevenzione e contrasto».

Il sindaco ha voluto infine ringraziare le sovrintendenti e il comandante di Polizia Locale Ezio Villa e tutti i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno portato a termine la brillante operazione.

Nella foto di copertina: da sinistra, il sindaco Sergio Berra e il comandante della Polizia Locale Ezio Villa