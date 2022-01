Picchiato e lasciato a terra nel parcheggio di un'azienda

Le indagini

Il fatto era avvenuto ieri, 18 gennaio 2022, all'interno di un parcheggio di via Edison a Settimo milanese.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato un 26enne senza fissa dimora a finire in ospedale dopo un pestaggio subito ieri, 18 gennaio 2022, a Settimo Milanese.

L'intervento dell'ambulanza e dei Carabinieri

Era arrivata intorno alle 15 di ieri pomeriggio la chiamata al 118 per un uomo a terra all'interno di un parcheggio di un'azienda in via Edison a Seguro di Settimo Milanese, al confine con Milano. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso ma l'uomo era stato portato successivamente in ospedale in codice giallo con un'ambulanza.

Le indagini dei Carabinieri di Settimo

Il fatto è avvenuto all'interno di un parcheggio adiacente ad un complesso industriale. La vittima, un marocchino classe 1995, in Italia senza fissa dimora, già conosciuto per reati inerenti le sostanze stupefacenti, era stato aggredito e ferito al volto da un individuo. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano, non in pericolo di vita: secondo quanto riferito dal personale ospedaliero, le ferite riportate sono verosimilmente la conseguenza di un forte pestaggio.

L’uomo a causa delle lesioni riportate al momento non è nelle condizioni di fornire notizie utili in merito all'identificazione dell'aggressore. Le indagini in corso potrebbe portare presto a importante sviluppi a riguardo.