Ferito nel cortile di un'azienda: 27enne finisce in ospedale

L'episodio

Sul posto, oggi 18 gennaio 2022, in via Edison a Seguro di Settimo, anche l'elisoccorso

E' stato portato via in ambulanza il 27enne ferito oggi, martedì 18 gennaio 2022, intorno alle 15, all'interno del cortile di un'azienda di via Edison a Settimo Milanese.

Il fatto avvenuto nella frazione di Seguro

L'allarme è scattato poco prima delle 15 per un evento violento avvenuto all'interno di un cortile di un'azienda nell'area industriale della frazione di Seguro di Settimo, in via Edison, al confine con Milano. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo e l'elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Corsico. Il 27enne sembrerebbe essere stato ferito da un oggetto ancora da identificare.

L'arrivo dell'elisoccorso

Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso atterrato poco distante dall'azienda. Dopo le prime cure prestate sul posto l'uomo è stato trasportato in ospedale sempre in codice giallo. Sul posto i Carabinieri stanno cercando di chiarire quanto accaduto.