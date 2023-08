Perde il controllo dell'auto e finisce contro la colonna di un'abitazione

Incidente intorno alle 16.30 di oggi al confine fra Rho e Pregnana Milanese: l'auto ha sbandato ed è finita contro la colonna di una cancellata di un'abitazione. Grave il conducente.

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada

Incidente lungo via Pregnana al confine fra Rho e Pregnana: il conducente di una Panda, un uomo di 78 anni, che proveniva da Pregnana, per ragioni ancora da chiarire, ha sbandato ad è finito contro una colonna in cemento all'ingresso di una villa che si trova lungo la strada, all'altezza degli ex serbatoi dell'Eni. Sul posto è arrivata un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri della stazione di Rho e i Vigili del Fuoco.

Dopo aver fatto uscire l'uomo dall'auto, è stato immobilizzato in barella e caricato in ambulanza e trasportato in ospedale.