Scontro fra un mezzo pesante e un'auto: due persone in codice rosso

Incidente intorno alle 13.30 di oggi, 24 agosto, al confine fra Lainate e Garbagnate: coinvolto un mezzo pesante e un'auto. In ospedale in gravi condizioni le due persone a bordo dell'utilitaria.

Scontro fra un mezzo pesante e un'auto

Grave incidente lungo la Sp 300 al confine fra Lainate e Garbagnate: un camion dell'immondizia si è scontrato con una Ford Fiesta in un tratto in curva e le conseguenze sono state pesanti. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero dell'utilitaria: sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica in codice rosso.

Presenti anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di entrambi i paesi. Le due persone sull'auto sono state estratte dal mezzo e trasportate d'urgenza in ospedale a Garbagnate in codice rosso. Nessuna conseguenza grave invece per il conducente del camion.

La viabilità è stato bloccata in entrambi i sensi di marcia nel tratto di collegamento dal centro commerciale di Arese a via Trattati di Roma in attesa dei rilievi delle forze dell'ordine e della messa in sicurezza della carreggiata piena di detriti e parti dell'auto.