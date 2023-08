Busto Garolfo dice addio a Teresio Pinciroli

Teresio Pinciroli è venuto a mancare martedì all’età di 72 anni. Il nome di Pinciroli, bustese doc, viene accostato alla Pro Loco, alla quale ha dedicato diversi anni della sua vita, supportato dai suoi familiari.

Busto Garolfo dice addio a Teresio

Era nato in Busto Garolfo, dove ha vissuto con la sua famiglia. Il suo mestiere era quello del meccanico.

Ha infatti lavorato all’azienda Mascheroni di Legnano, trascorrendo una vita intera in officina. Era perfettamente in grado di svolgere i cosiddetti «mestieri di una volta». Lascia la moglie Mariapiera, i figli Angelo e Laura, la nuora, il genero e tre nipoti.

Le esequie si sono svolte mercoledì mattina nella chiesa prepositurale Santi Salvatore e Margherita. Per il suo laboratorio, una realtà specializzata nella costruzione di strumenti a fiato, Teresio ha dato l’anima, tanto da tramandare questa arte ai figli che, nonostante lui fosse andato in pensione, hanno proseguito l’attività. Ma il suo tempo libero lui lo ha dedicato alla comunità, con l’impegno, notevole, assunto nelle vesti di volontario della Pro Loco.