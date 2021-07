Drammatica scoperta al parco di Corbetta, dove l'esemplare di pavone, giunto solo un mese fa come dono del sindaco di Mesero in occasione dell' inaugurazione , è stato ucciso da un cane senza guinzaglio. Pavone ucciso da un cane senza guinzaglio

La scoperta è avvenuta nella mattinata di mercoledì 21 luglio, ma grazie al sistema di videosorveglianza è già stato individuato il colpevole. "Dai filmati delle telecamere si vede chiaramente come il Pavone sia stato ferito a morte dall'aggressione di un cane (in questo caso di taglia medio/piccola) lasciato libero senza guinzaglio - spiega il sindaco Marco Ballarini, affranto - Rinnovo ancora, per l'ennesima volta, l'appello che faccio sempre e spero sia l'ultima volta: dobbiamo avere tutti rispetto del nostro parco, dobbiamo avere rispetto di Corbetta, delle persone, degli animali e territorio che la compongono! I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Noi, come sempre, vigileremo e sanzioneremo i trasgressori come giustizia impone".

I precedenti