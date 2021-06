Il Parco di Villa Ferrario, splendida oasi verde accanto alla sede del Comune, resterà chiuso dall'8 al 18 giugno 2021, per la fase conclusiva dei lavori di ristrutturazione.

Il Parco chiude dieci giorni per lavori

Da domani, martedì 8 giugno, non sarà consentito l'accesso nel parco, molto frequentato, così da permettere le rifiniture alla ditta che sta eseguendo la seconda tranche del restyling. Questa fase non permette la fruizione, nemmeno parziale, dello sapzio verde, spesso usato anche come "passaggio" da una parte all'altra della città.

Riapre venerdì 18 giugno

Da venerdì 18 giugno, infine, si potrà tornare ad ammirare il nostro parco completamente rinnovato: dopo il laghetto, infatti, col ponticello riportato all'antico splendore, l'intera oasi verde si mostrerà rinnovata.