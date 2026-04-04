Palazzina sgomberata, il Comune offre ai 51 inquilini una sistemazione in albergo

La palazzina di Legnano il cui sottotetto è andato a fuoco è stata completamente sgomberata e il Comune ha offerto ai 51 inquilini una sistemazione in albergo.

Completamente sgomberata la palazzina comunale di via Pisacane

Nell’edificio comunale di via Pisacane, le fiamme sono divampate in due riprese, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 aprile, e nella notte di oggi, sabato 4 aprile. Le cause del rogo restano da appurare. La situazione dello stabile, immediatamente verificata dai Vigili del fuoco e alla presenza della vicesindaco Anna Pavan, dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi e del consigliere incaricato alle Politiche dell’abitare Mario Brambilla insieme con il personale delle Opere pubbliche, dei Servizi sociali e della Polizia Locale, ha imposto, per la notte passata, l’abbandono dello stesso

Il Comune ha proposto ai 51 inquilini la sistemazione in albergo

Il Comune ha proposto ai 51 inquilini la sistemazione nelle strutture cittadine convenzionate; soluzione che vale anche per le notti a venire. Nella mattinata di oggi, sabato 4, è già stata incaricata una ditta per iniziare i lavori di verifica e messa in sicurezza dello stabile. Al più presto sarà montata nel cortile del palazzo un’impalcatura che permetterà di raggiungere il tetto dell’edificio, che deve essere liberato dai resti dell’incendio e dove dovrà essere realizzata una copertura temporanea provvisoria. Seguiranno le verifiche all’interno della palazzina per capire le successive azioni da intraprendere. Nel frattempo, finché i tecnici non avranno verificato la situazione di sicurezza della copertura, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto di via 20 Settembre compreso tra via Puccini e via Pisacane.