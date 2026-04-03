A fuoco il tetto di una palazzina: 30 persone evacuate

Il rogo è scoppiato al civico 30 di via 20 Settembre. I pompieri sono intervenuti con quattro mezzi, per un totale di 25 uomini.

A fuoco il tetto di una palazzina a Legnano.

Va a fuoco un tetto, quattro appartamenti inagibili

I Vigili del fuoco sono impegnati dalle 18.30 di oggi, venerdì 3 aprile, per un incendio che ha colpito il tetto di una palazzina comunale di quattro piani al civico 30 di via 20 Settembre. Quattro appartamenti mansardati risultano inagibili e 30 persone sono state evacuate dai soccorritori. Non si segnalano feriti o intossicati.

Per spegnere il rogo sono arrivati 25 pompieri

Una volta scattato l’allarme, i pompieri sono intervenuti con quattro mezzi, per un totale di 25 uomini impegnati prima a circoscrivere e spegnere le fiamme e poi, dalle 21, a bonificare i mille metri quadrati di superficie andata in fumo. Sul posto anche Carabinieri e 118.