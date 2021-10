Alla ricerca di un nuovo alloggio

Il Comune di Cusago sta fornendo supporto alla famiglia coinvolta nell' incendio di una residenza a Monzoro

Palazzina a fuoco a Cusago, il Comune sostiene la famiglia

Il Comune di Cusago sta fornendo supporto alla famiglia coinvolta nel devastante incendio di una residenza in via Milano, avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La palazzina comunale di via Milano a Monzoro è stata completamente divorata dalle fiamme. Spiega una nota dell'Amministrazione: “La nostra assistente sociale è in costante contatto con la famiglia coinvolta e sta fornendo il maggior supporto possibile. Al momento la famiglia ha trovato ospitalità presso amici e parenti e l’Amministrazione si è già attivata per trovare un nuovo alloggio. La nostra Protezione civile si farà carico del ritiro di quanto la famiglia necessiti. Stiamo stilando un elenco che forniremo a breve così da raccogliere in maniera ordinata ciò di cui ci sia effettivo bisogno”