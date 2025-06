Fermato per spaccio di droga un 36enne trovato in auto a Milano: sotto il materasso di un letto di un albergo di Cusago nascondeva invece due chili di cocaina.

Sotto il materasso nascondeva due chili di cocaina: arrestato un 36enne

Ieri la Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino italiano di 36 anni, con precedenti, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Baggio e Giambellino, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno fermato il 36enne in via Carlo Troya a bordo di un’utilitaria all’interno della quale è stato rinvenuto e sequestrato del materiale per il confezionamento di droga. Il giovane ha riferito, inoltre, che viveva all’interno della vettura e che non aveva un altro alloggio.

Il ritrovamento della droga sotto il materasso

A seguito di ulteriori accertamenti, i poliziotti di via Francesco Primaticcio sono riusciti a risalire ad una camera di una struttura alberghiera in viale Europa a Cusago che aveva prenotato qualche ora prima e, a seguito di perquisizione, sotto al materasso del letto, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2 kg di cocaina.