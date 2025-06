Orti urbani: Amministrazione al lavoro

C’è una questione molto cara, e non è l’unica guardando l’intensa attività sui social, che sta a cuore alla civica di minoranza La nostra Cusago.

“Ci siamo chiesti e abbiamo chiesto al sindaco quanto tempo ancora serva per realizzare gli orti urbani. Il progetto , giova ricordarlo , è un'opera fortemente voluta anche da noi e, quando ne abbiamo avuto la possibilità, abbiamo messo in atto ogni azione tesa alla sua realizzazione perchè ne riconosciamo l'inestimabile valore sociale – sottolineano dai banchi dell’opposizione - L'inerzia di questa Amministrazione davanti a questi processi amministrativi semplicemente da finalizzare è sintomo dell'incapacità politica che da tempo denunciamo e i ritardi accumulati sono a carico della cittadinanza che vede allontanarsi la possibilità di godere di opere e beni pubblici realizzati con pubblici investimenti”.

Un progetto molto caro anche all’attuale Amministrazione, che in relazione a questo specifico argomento ha risposto alle critiche dell’opposizione, affermando di aver mantenuto la promessa fatta e che gli orti saranno un altro impegno mantenuto.

Solo qualche intoppo di natura burocratica ha rallentato l’intero processo di attuazione.

“Dopo l’approvazione del progetto esecutivo lo scorso gennaio, è stata presentata la richiesta di Autorizzazione al Parco Agricolo Sud . La Commissione del parco ha espresso parere favorevole con riserva. È stato quindi presentato il progetto alla Soprintendenza, la quale ha approvato il progetto. A seguire, via ai lavori: stimiamo l’avvio entro settembre 2025, con conclusione entro febbraio 2026 - sottolinea Reina - Abbiamo già dato il via alla struttura del regolamento per l'assegnazione degli orti e, a partire da ottobre, daremo avvio alla procedura di assegnazione degli orti, così da rendere questo spazio accessibile e condiviso. Gli orti urbani saranno un nuovo luogo di comunità, sostenibilità e benessere: un altro passo concreto verso una Cusago più vivibile, verde e partecipata”