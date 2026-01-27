Omicidio di Vasilica Potincu, iniziato il processo

Stamattina, al Tribunale di Busto Arsizio, si è svolta la prima udienza. Presente in aula Andrea Mostoni (di Robecco e cresciuto a Canegrate) accusato di essere l'assassino

Ha preso il via la mattina di oggi, martedì 27 gennaio 2026, il processo per l’omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne escort trovata senza vita in un appartamento di via Stelvio a Legnano. Imputato è il 29enne Andrea Mostoni, di Robecco sul Naviglio e cresciuto a Canegrate. La prima udienza si è svolta nel Tribunale di Busto Arsizio. L’imputato era presente in aula e lo sarà per tutta la durata del dibattimento. La seduta di oggi è iniziata con un’eccezione da parte dell’avvocato difensore di Mostoni, Emanuela Re, che ha contestato la costituzione delle parti civili: “Doveva essere fatta in Corte d’Assise” la sua richiesta, poi bocciata dal giudice.

Il calendario delle udienze

Si tornerà in aula (le prime udienze serviranno le l’ascolto dei testimoni e di Mostoni) il 31 marzo, il 28 aprile, il 26 maggio, il 9 giugno e il 7 luglio. Mostoni è accusato di essere l’assassino della Potincu: era stato suo cliente e pare avesse voluto avere una relazione sentimentale (tanto da arrivare a fare regali per 50mila euro) con la vittima che però non ne aveva nessuna intenzione.