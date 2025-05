Donna uccisa a coltellate a Legnano, c'è un fermo. Si tratta di un 29enne di Robecco sul Naviglio di professione operaio.

Donna uccisa a coltellate, c'è un fermato

Ora c'è un fermo per l'omicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni uccisa in un appartamento di via Stelvio a Legnano. Dopo le perquisizioni di questa mattina nella casa di un sospettato, l'uomo è stato portato negli uffici della Procura di Busto Arsizio dove è stato interrogato dal pm Ciro Caramore e dai Carabinieri. Poco fa è stato emesso il fermo a suo carico. A lui, forse un cliente della donna, gli inquirenti pare siano arrivati grazie all'analisi del telefonino della vittima e delle immagini delle telecamere.

I fatti

Il corpo della 35enne, di professione escort, era stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica 25 maggio da un vicino, con un coltello conficcato nella schiena. L'autopsia aveva svelato che le coltellate inflitte alla donna erano state nove.