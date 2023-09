Omicidio Maltesi: il Pm chiede (ancora) l'ergastolo per Fontana

Il Pm di Busto Arsizio ha chiesto per Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi, l'ergastolo anche nel ricorso in appello.

Omicidio Maltesi: Il Pm chiede l'ergastolo per Fontana

"Carol Maltesi fu uccisa con premeditazione, crudeltà e per motivi futili e abietti": il Pm di Busto Arsizio chiede nel ricorso in appello l'ergastolo per Davide Fontana, condannato a 30 anni per aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina.

Anche in primo grado il Pm aveva chiesto nei suoi confronti l'ergastolo. Il 20 settembre scorso la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha accolto la richiesta di Fontana di essere ammesso alla giustizia riparativa, percorso che non è alternativo all'iter penale.