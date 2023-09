Due anziane sorelle cadute in casa, salvate dai pompieri

Due anziane sorelle cadute in casa a Marcallo con Casone, salvate.

Due anziane sorelle cadono in casa

Erano cadute a terra, non riuscendo più a rialzarsi e a rispondere alle chiamate nè ad aprire la porta. Momenti di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, giovedì 28 settembre 2023, a Marcallo con Casone. Erano le 9.45 quando i vicini di casa avevano dato l'allarme in quanto due anziane sorelle, una di 89 e l'altra di 88 anni, erano cadute all'interno del loro appartamento di via Marie Curie. Non rispondevano alle chiamate nè al campanello.

Il salvataggio

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme a quelli permanenti di Legnano, insieme a loro anche due ambulanze del 118 e i Carabinieri. I pompieri sono entrati in casa forzando la porta finestra sul balcone: le due sorelle erano riverse a terra, molto probabilmente dopo una caduta. Poi sono state affidate alle cure dei soccorritori del 118 che le hanno trasportate in codice giallo una all'ospedale di Legnano e l'altra in quello di Magenta.