Omicidio Emanuel Rroku, vie e negozi chiusi per nuovi rilievi

Omicidio Emanuel Rroku di Turbigo, lunedì chiusura di vie e negozi per rilievi nell'ambito del processo.

Omicidio Emanuel Rroku, prosegue il processo

Prosegue il processo per l'omicidio di Emanuel Rroku, il 26enne di origine albanese ucciso a Turbigo la sera del 16 settembre 2022 in via Allea, colpito dai colpi esplosi da un connazionale dopo una lite all'esterno del bar (l'imputato, 30 anni e residente a Milano è imputato con giudizio immediato con dibattimento in corso al Tribunale di Busto Arsizio). In una delle ultime udienze, l'attenzione e le analisi si erano spostate sulle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza. Ora è la volta di nuovi accertamenti in paese: "Nella mattinata di lunedì 4 settembre 2023, verranno limitati il traffico veicolare, il transito pedonale e le attività commerciali nelle vie e orari indicati, dal fine di permettere le attività di indagine da parte della polizia giudiziaria disposte dal tribunale di Busto Arsizio - annuncia il sindaco Fabrizio Allevi Vi chiedo la massima collaborazione e condivisione di questo avviso".

Nel dettaglio

Così come reso noto dal sindaco, lunedì si svolgerà un'attività di polizia giudiziaria da parte della Corte d'Assise di Busto Arsizio che prevedrà la seguente disciplina della circolazione stradale e chiusura attività:

- dalle 9 alle 13 divieto di transito pedoni, divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli lungo le vie: Allea comunale tratto via Stazione-Garibaldi-Diaz, via Roma tratto San Vincenzo-Allea comunale, via Stazione tratto via Allea comunale-G.Cesare; il divieto di transito nelle vie Garibaldi e Diaz in direzione Allea comunale per un breve periodo con facoltà per i residenti di uscire in direzione di via Monte Nero o via G.Cesare durante la breve chiusura

- dalle 10 alle 13 circa chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali, di somministrazione, di servizi e associazioni (Piazza Bonomi) presenti in via Allea comunale tratto via Stazione-Diaz-Garibaldi ad eccezione della Caffetteria n.2 via Allea al solo fine di collaborare per le attività di indagine

"Inoltre durante tali attività i residenti, gli occupanti gli immobili di via Allea comunale n. dispari via Stazione Garibaldi dovranno tenere le finestre e le tapparelle chiuse dalle 10 alle 13 di lunedì 4 settembre 2023 - afferma il sindaco - Si ricorda che nessuno potrà transitare a piedi o con altro mezzo nel tratto di via Allea, via Roma e via Stazione elencati sopra dalle 10 alle 13 del 4 settembre, anche le fermate degli autobus verranno spostate. Divieto di effettuare riprese video, audio e fotografiche di via Allea comunale n.2 e zone limitrofe durante l'attività giudiziaria. I residenti che hanno la possibilità di uscita ed entrata in altra via non interdetta alla circolazione, come via San Vincenzo, sono invitati ad utilizzarla".